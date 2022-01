1 Auf diesem Gehweg soll der Täter im September 2021 die Frau ein zweites Mal überrollt haben. Foto: SDMG/SDMG

Zuerst sah alles nach einem Unfall aus, als im September in Altbach eine Mutter und ihr Kind angefahren wurden. Doch gegen den 25-jährigen Fahrer wird wegen Mordversuchs ermittelt.















Link kopiert

Altbach - Viele Zeugen hat die Polizei nach dem ungewöhnlichen Unfall befragt, der sich später als vorsätzliche Schreckenstat herausstellen sollte. Passanten hatten beobachtet, wie am 22. September, morgens gegen acht Uhr, ein 25-Jähriger mit seinem Auto in eine dreiköpfige Fußgängergruppe gefahren war und dabei eine 42-jährige Frau und deren zweijährigen Sohn schwer verletzte. Der Vorfall ereignete sich in Altbach an der Ecke von Schiller- und Hofstraße. Kurz vor der Einmündung in die Hofstraße habe der Mann nach Erkenntnissen der Polizei sein Auto beschleunigt und sei ungebremst geradeaus auf zwei Frauen und den kleinen Jungen auf dem gegenüberliegenden Gehweg zugerast. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich eine der beiden Fußgängerinnen, zu deren Alter die Polizei keine Angaben macht, im letzten Moment in Sicherheit bringen.