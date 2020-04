Nach Feststellung der Stimmliste erhob sich die Versammlung zum Gedenken an unsere im Jahr 2016 verstorbenen Mitglieder. In seinem Rechenschaftsbericht berichtete der erste Vorsitzende Andreas Beck, was der MVL im letzten Geschäftsjahr alles geleistet und erreicht hat. Besonders hervorgehoben hat er die Kooperation mit der Städtischen Musikschule sowie die Gründung der Bläserklasse ebenfalls in Kooperation mit der Städtischen Musikschule und der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn.

Musikalisch haben wir mit Hans-Jürgen Tichy einen sehr engagierten Dirigenten, der unglaublich viele Musikstücke speziell für unseren Verein arrangiert.

Unsere Feste liefen gut und die Mitgliederzahlen steigen. Anschließend an die einzelnen Berichte der Vorstandschaft, folgte die einstimmige Entlastung. Bei den Wahlen, durchgeführt in äußerst amüsanter Weise von Kuno Zeller, wurde der 1. Vorsitzende Andreas Beck einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Die Beisitzer Eberhard Helber, Wolfgang Schwammel und Daniel Spieth sowie die Kassenprüfer Achim Braun, Roland Gansloser und Katja Möhle-Stöhr wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Nach der Verlesung des Haushaltsplanes für 2017 ließ unser Dirigent Hans-Jürgen Tichy, passend zur Faschingszeit als eine Art Büttenrede, das musikalische Jahr in lustiger gereimter Form Revue passieren. Hans-Jürgen Tichy erhielt für seine großartige Leistung gegenüber dem Verein, ein Vereinsglas überreicht. Sieben Musikanten erhielten ein graviertes Musikerglas für höchstens fünfmaliges Fehlen bei Auftritten und Proben.

Es waren dies: Andreas Beck, Ronja und Sabine Gansloser, Ernst Höger, Georg Preisler, Sabrina Wengert und Martin Zeh. Herzlichen Glückwunsch! Beim MVL ist viel los: Am Samstag, 11. März, 18 Uhr ist die Frühjahrsunterhaltung im Gemeindehaus Hegensberg geplant. Am 18. und 19. März steht der Ausflug nach Oberelchingen mit Auftritt beim Bockbierfest auf dem Programm: Anmeldung und Infos bei Georg Preisler, Tel. 01 51/42 47 54 04