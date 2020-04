1 Markus Grübel erhielt die Ehrenmedaille in Bronze, Herbert Schrag die Ehrenmedaille in Silber (Mitte). Auf dem Bild links: Markus Niebauer, neuer Vizepräsident Esslingen, rechts Ralf Krasselt, Geschäftsführer BVES. Foto: Krytzner Quelle: Unbekannt

Derzeit spielen in 51 Mitgliedsvereinen des Blasmusikverbandes Esslingen rund 3900 Aktive. Der Anteil an weiblichen Musikern stieg auf knapp 50 Prozent. Geschäftsführer Ralf Krasselt freute sich über mehr als 8000 fördernde Mitglieder und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Er machte auf einen neuen Ausbildungsblock aufmerksam. Das Thema Versicherungen soll erörtert und vermittelt werden. Aus dem Publikum - Delegierte der einzelnen Musikvereine - kam der Wunsch nach Ausbildung beim Einsatz neuer Medien. Ralf Krasselt erwähnte das anstehende Wertungskonzert am ersten und zweiten April in Großbettlingen. Präsident Markus Grübel (MdB) freute sich über Freigabe der Gelder für den Bau des Musikzentrums in Plochingen. Rainer Bauer vertrat den Weilheimer Bürgermeister und titelte seine Stadt als aktiv und wachsend. Immerhin gibt es in Weilheim 36 aktive Vereine. Thomas Schediwy, Vorsitzender des Musikvereins Weilheim, mahnte: „Wir sollten unsere Feste manchmal weniger perfektionieren, dafür mehr musizieren und miteinander reden.“ Sinja Wernz von der Bläserjugend zeigte sich nach einem Jahr Vereinsarbeit zufrieden. „Wir haben ein gutes Team und Kontinuität.“ Die Chefin der Jungbläser verkündete Michael Fischer als neuen musikalischen Leiter. 56 Musiker im Alter von 14 bis 26 Jahren spielen im Jugendblasorchester. Verbandsdirigent Thorsten Feisthammel stellte in Aussicht, dass es weitere Ausbildungen für Schlagzeuger und Posaunenbläser gibt. Für 2018 ist zudem ein neuer Einsteigerkurs für Dirigenten geplant. Für das Wertungsspiel gelten, wie Feisthammel verkündete, neue Wertungsrichtlinien: „Es gibt eine offene, direkt und verdeckte Wertung. Außerdem soll neu die traditionelle Blasmusik mehr gefördert werden.“

Bei den Wahlen wurden Markus Niebauer als Vizepräsident Esslingen und Thomas Krytzner als Pressereferent ins Präsidium des Kreisverbandes gewählt. Herbert Schrag verließ das Vorstandsgremium nach 17 Jahren. Für seine Tätigkeit erhielt er von Ralf Krasselt die „Ehrenmedaille in Silber“ vom Landesverband Baden-Württemberg. Auch Markus Grübel wurde geehrt: Für zehn Jahre Vorsitz im Kreisverband gab es die Ehrenmedaille in Bronze.

Erfreuliches konnte Ralf Krasselt von der finanziellen Seite des Verbandes berichten. Knapp 10 000 Euro Überschuss wurden als Rücklagen verbucht. Diese werden aber im neuen Geschäftsjahr wieder ausgegeben, wie Krasselt verkündete. Um viel Geld ging es im Vortrag von Karl Glöckler. Der Vizepräsident und GEMA-Beauftragte des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, erklärte den Anwesenden Musikern, dass der Verband 2015 etwa 450 000 Euro an die GEMA bezahlt hat. Glöckler hatte auch unerfreuliche Neuigkeiten dabei: „Ständchen, bei denen die Öffentlichkeit Zugang hat, müssen künftig der GEMA gemeldet werden.“ Er beschwichtigte, dass durch den Pauschalvertrag durch den Landesverband die meisten Kosten abgedeckt sind. Dennoch sorgte diese neue Regelung für einige Diskussion und Kopfschütteln. Glöckler mahnte aber, Sensibilität zu wahren und „den Ball flach halten.“

Weitere Informationen unter: www.blasmusik-es.de