Rück- und Ausblick: „Kämpfen, kämpfen, kämpfen, turnen, turnen, turnen“

1 Sophie Spohn fühlt sich in der KSV-Arena, Denis Stripfs sportlichem Wohnzimmer, sichtlich wohl. Foto: Jörn Kehle

Beim Jahresstart-Gespräch entdecken Turn-Trainerin Sophie Spohn und Judo-Coach Denis Stripf viele Gemeinsamkeiten – und schmieden Pläne.











Link kopiert

Durch die Scheiben im Foyer der KSV-Sportarena fällt helles Licht – und Denis Stripf hat offensichtlich einen Geistesblitz. Sophie Spohn sitzt neben ihm und lacht. „Ich glaube, er hat schon einen gemeinsamen Trainingsplan im Kopf“, sagt sie. Stripf grinst – „ja klar, hab ich. Das würde gut klappen“. Spohn und Stripf verbindet so einiges. Längst nicht nur, dass Stripf mal zusammen mit Spohns Vater Martin beim TSV Berkheim Fußball gespielt hat. Während der guten Stunde, in der sie beim traditionellen Jahresstart-Gespräch der EZ zusammensitzen, bilden sich viele dieser Gemeinsamkeiten erst heraus. „Ich hatte keinen Plan von Judo“, sagt Spohn am Ende, „jetzt habe ich ein Gefühl dafür bekommen. Ich wusste nicht, dass wir so viele Kontaktpunkte haben.“ Stripf war ein bisschen vorbelasteter. „Turnerische Elemente gehören bei uns zum Standardtraining. Die Koordination aus dem Turnen ist wichtig, um Judo zu lernen“, erklärt er. Spohn, die 19-jährige Turn-Trainerin des TSV Berkheim, und Stripf, der 33-jährige Judo-Coach des KSV Esslingen, haben sich jedenfalls einiges zu sagen.