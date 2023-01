1 Verstehen sich beim virtuellen Treffen auf Anhieb: Max Hesse und Carina Kröll. Foto: /Paesler

Turnerin Carina Kröll und Rennfahrer Max Hesse blicken gemeinsam auf 2022 zurück und sprechen über Ziele und Herausforderungen des Jahres 2023. Beide haben einen großen Karriereschritt hinter sich.















Link kopiert

Zum Schluss sprechen sich Carina Kröll und Max Hesse noch gegenseitig Wünsche für das Jahr 2023 aus. „Gesund bleiben, das ist das Wichtigste“, sagt Kröll. „Gesund werden“, sagt Hesse. Diese beiden Sätze sagen etwas über den momentanen Zustand der beiden Spitzensportler aus, als sie sich zum gemeinsamen Jahres-Rückblick- und -Ausblick treffen. Sie reden per Videokonferenz miteinander. Im Gegensatz zu Interview-Terminen in den vergangenen Jahren liegt dies jedoch nicht an Corona-Einschränkungen, sondern ausschließlich daran, dass Kröll kurz nach einer Schulteroperation noch nicht mobil ist.