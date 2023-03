1 Familienoberhaupt Silvia Wollny und einige ihre Töchter haben sichtlich abgenommen. (Archivbild) Foto: imago images/Noah Wedel/via www.imago-images.de

Jeden Mittwoch ist die Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 zu sehen. Da fällt es auf, wenn Mutter Silvia und ihre Kinder sich optisch verändern. Und das haben sie: Vor allem die Töchter Sylvana, Sarafina, Estefania und Loredana haben seit 2021 einiges an Gewicht verloren. Das zeigen sie auch in den sozialen Medien. Sarafina Wollny teilte auf Instagram mit ihren Followern, dass sie seit der Geburt ihrer Zwillinge knapp 30 Kilogramm abgenommen hat.

Es stellt sich die Frage, wie die Wollnys diesen Gewichtsverlust erreicht haben. Im Netz kursierten von einigen Fans der Familie Gerüchte, dass die Schwestern sich einer Magen-OP unterzogen haben, um abzunehmen. Die Wollnys allerdings sagen: Sie haben durch Ernährung und Sport abgenommen.

Sport und bewusste Kalorienaufnahme wichtig

So erzählt Loredana Wollny im Netz, dass sie ihre Ernährung umgestellt und zweimal am Tag 45 Minuten Sport gemacht habe. Auch Sarafina habe so die Pfunde purzeln lassen. Zusätzlich zählen die Schwestern ihre Kalorien. Sylvana Wollny gab zudem an, auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten, wie das OK-Magazin berichtet.

Nicht nur die Töchter haben abgenommen, sondern auch Mutter Silvia Wollny. Dafür habe sie zu Fitness-Shakes gegriffen – statt zu Abend zu essen, wie die InTouch schreibt. Diese Methode könne sie empfehlen, sagt das Oberhaupt der Großfamilie.