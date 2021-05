Atem holen statt Aufbruch Lockdown-Lockerungen in Esslingen

Es ist Tag eins der Lockdown-Lockerungen. Sinkende Inzidenzzahlen erlauben eine vorsichtige Öffnung in Handel, Gastronomie und Kultur. Doch am Freitagmorgen herrscht in Esslingen nur vorsichtiger Optimismus. Viele Passanten trauen dem neuen Pandemie-Frieden noch nicht so recht.