1 Lola Weippert macht Karriere als Moderatorin bei RTL. Foto: IMAGO/mix1/IMAGO/mix1 - Matthias Baran

Die Stuttgarter TV-Moderatorin Lola Weippert will ein Zeichen setzen. Sie veröffentlicht einen Chat, in dem sie beleidigt wird. Um ihrer Botschaft Ausdruck zu verleihen, zeigt sie sich splitterfasernackt.















Sie zieht sich nackt aus – und will damit eine Botschaft senden. TV-Moderatorin Lola Weippert, an deren Radiostimme sich einige Stuttgarter noch erinnern, zeigt sich auf Instagram des Öfteren mal freizügig, entweder im knappen Bikini im Pool oder in verführerischer Pose am Strand. Doch jetzt ist die 26-Jährige noch einen Schritt weiter gegangen: Sie lässt die Hüllen komplett fallen.

Botschaft gegen Hass im Netz

Auf dem Foto liegt die junge Fernsehfrau ausgestreckt an einem Pool auf den Malediven. Nur die Brustwarzen sind hinter einem weißen Balken verborgen. Die Fernsehfrau garniert das Posting mit deutlichen Worten gegen Menschen, die Hass im Netz verbreiten. Die Nachricht findet großen Anklang: Der Beitrag erntet binnen weniger Stunden mehr als 42 000 Gefällt-Mir-Angaben.

Erst vor Kurzem erregte die Moderatorin mit einem Nacktvideo Aufsehen. In dem kurzen Clip rennt das TV-Sternchen mit einem Mann – ebenfalls unbekleidet – von ihrer traumhaften Urlaubs-Villa aus in einen Pool. Zu der freizügigen Aufnahme schreibt die Fernsehfrau: „Eins meiner schönsten Freiheitsgefühle seht ihr hier!“ Doch genau diese Freiheitsgefühle gefallen nicht allen. Neben viel Zuspruch von Fans landen in den Kommentarspalten und in Weipperts privatem Posteingang auch böse Beleidigungen.

TV-Moderatorin macht Chat öffentlich

Eine davon macht die Fernsehfrau nun öffentlich. „So was ist kein Vorbild, sich halb nackt zu zeigen“, schreibt der Nutzer in einem Chat. Die 26-Jährige will das nicht unkommentiert lassen und veröffentlicht Screenshots. „Auch wenn ich mich als Nacktmull vor die Kamera stellen würde, werde ich mit den richtigen Werten immer noch Vorbild genug sein“, kontert die Stuttgarterin, die sich immer wieder gegen Bodyshaming stark macht. Hinter dem Begriff stehen Beleidigungen im Netz, die auf das Aussehen des Anderen abzielen.

Weippert richtet sich mit emotionalen Worten an die Internetnutzer: „Social Media ist oft leider nicht so Social wie es klingt. Warum muss man fremden Menschen ungefragt seine Meinung aufbürden, sie beleidigen und verletzen?“ Schließlich, so die Influencerin, gelten im Netz die gleichen Regeln wie im realen Leben. “Lasst uns aufeinander aufpassen, anstelle uns gegenseitig mit Kacke zu bewerfen.“

Viel Aufregung um Weippert – die privat derzeit auf Wolke sieben schwebt. Wer der neue Mann ist, verrät sie aber nicht. In einer Story bestätigt sie allerdings vor kurzem: „Wollte das eigentlich geheim halten, aber ich kann nicht anders“, so die einstige Kandidatin von „Let’s Dance“. Im August 2021 ist die Trennung von Weippert und ihrem Partner Florian öffentlich geworden. Die beiden waren seit 2019 liiert.