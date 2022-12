10 Als königliche Garde gekleidet, wartet der acht-jährige Henry vor den Greentown Labs in Bostons Nachbarstadt Somerville und überreicht den Royals einen Blumenstrauß. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/i-Images / Pool

Burgund in Boston tragen William und Catherine, der Prinz und die Prinzessin von Wales an ihrem zweiten Tag ihres dreitägigen Besuchs in der Hauptstadt des US-Staats Massachusetts.

Es ist die erste Reise außerhalb des Vereinigten Königreichs für das Paar, seit sie im nach dem Tod der Queen Elizabeth ihre neuen Rollen als Prinz und Prinzessin von Wales übernommen haben.

Der Besuch steht im Zeichen der Verleihung des globalen Umweltpreises durch den Prinzen. Jeder der fünf diesjährigen Gewinner des Earthshot Prize erhält eine Millionen Dollar, um Projekte zu fördern, die auf die 2030-Ziele der Organisation ausgerichtet sind: Schutz und Wiederherstellung der Natur, Reinigung der Luft, Wiederbelebung der Ozeane, Aufbau einer abfallfreien Welt und Verbesserung des Klimas.

Royales Paar trägt Partnerlook

Bevor am Freitag die Preisverleihung die dreitägige Reise gipfelt, besuchen die Royals am Donnerstag ein Gründerzentrum für Klimatechnologien, die Greentown Labs in Somerville und die gemeinnützigen Organisation Roca in Chelsea. Zu beiden Terminen zeigt sich Middleton laut des Modeblogs „What-Kate-Wore“ in einer schicken rosa Pussybow-Bluse und einem breitbeinigen Hosenanzug von Roland Mouret. Ihr blassrosa Oberteil ähnelt der blauen Seidenbluse von Winser London, die sie bei einem Besuch in Nordirland in diesem Herbst trug.

Der kastianenbraune Anzug wird von der burgunderfarbenen Chanel-Tasche und diamant-goldenen Creolen, den „Luxury Cupid Hoops“ von Daniella Draper abgerundet. Wie seine Frau trägt auch der Prinz von Wales an diesem Tag in Boston einen burgunderroten Pullover unter Hemd und Krawatte und darüber einen Sportmantel.

Spazierengehen mit Stil

Später am Nachmittag entscheidet sich das königliche Paar für einen weiteren Stilwechsel. Der Modeblog „What-Kate-Wore“ vermutet, dass Kate unter ihrem Alexander McQueen Mantel mit spitzen Revers und Rückenschlitz, einen taillierten Rollkragenpullover der amerikanischen Designerin Gabriela Hearst mit dem passenden Rock aus Rippstrick trägt.

Am Freitag werden Prinz William und Prinzessin Kate getrennte Wege gehen: Kate wird das Center on the Developing Child an der Harvard University besuchen, während Prinz William die John F. Kennedy Presidential Library and Museum in Dorchester besichtigen wird. Am Abend findet die Preisverleihung in der MGM Music Hall in Fenway, Boston mit Künstlerinnen wie Ellie Goulding und Billie Eilish, statt.