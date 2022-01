1 Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Global Citizen Live-Konzert 2021 im Central Park. Foto: Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/dpa

Los Angeles/London - Trotz Sorgen um Desinformationen über die Corona-Pandemie halten Herzogin Meghan und Prinz Harry vorerst an ihrer Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Spotify fest.

Das Paar, das seine royalen Pflichten vor knapp zwei Jahren aufgegeben hatte, hatte Ende 2020 einen Millionenvertrag über die Produktion von Podcasts mit der Streamingplattform geschlossen.

"Wir haben Spotify gegenüber weiterhin unsere Bedenken zum Ausdruck gebracht, um sicherzustellen, dass Änderungen an seiner Plattform vorgenommen werden, um zur Bewältigung dieser Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit beizutragen", hieß es in einer Mitteilung der von Meghan (40) und Harry (37) gegründeten Wohltätigkeitsorganisation Archewell vom Sonntag. "Wir hoffen, dass Spotify diesen Moment nutzt und sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, wenn dies so geschieht."

Zuvor hatten mehrere Künstler, darunter Neil Young und Joni Mitchell, angekündigt, ihre Musik von Spotify abzuziehen. Damit protestieren sie gegen einen von zahlreichen Wissenschaftlern als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast. Spotify wolle seinen Nutzern alle Musik- und Audioinhalte zugänglich machen, hieß es in einem Statement des schwedischen Streaming-Riesen. Das Unternehmen habe umfassende Inhaltsrichtlinien und seit Beginn der Pandemie mehr als 20 000 Podcast-Episoden mit Bezug auf Corona aus dem Angebot entfernt.