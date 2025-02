1 Am 31. Mai des vergangenen Jahres ereignete sich der Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz. Der Polizist Rouven Laur erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Foto: Imago/Daniel Kubirski

Am dritten Prozesstag zur tödlichen Messerattacke auf den Polizisten Rouven Laur wird ein angegriffener Redner der islamkritischen Bewegung „Pax Europa“ vernommen. Der Zeuge zeigt sich irritiert von den Fragen des Richters.











Link kopiert

Nach mehreren Fragen zur islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ (BPE) wird es einem der Zeugen der tödlichen Messerattacke von Mannheim zu viel: Als der Vorsitzende Richter des Senats, Herbert Anderer, am Dienstag im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim erneut etwas zur BPE und deren Haltung wissen will, zeigt sich der Zeuge irritiert – und auch auf den Besucherbänken rumort es. „Mir kommt das wie eine Täter-Opfer-Umkehr vor, ich dachte, ich werde zu Mannheim befragt“, sagt der 26-Jährige, selbst Mitglied des islamkritischen Vereins. Der Zeuge soll ebenfalls vom Angeklagten Sulaiman A. am 31. Mai des vergangenen Jahres während einer BPE-Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz verletzt worden sein.

Messer oberhalb der Kniescheibe einmal komplett durch das Bein

Doch Anderer zeigt sich unbeeindruckt und fährt fort mit seinen Fragen in dem Staatsschutzverfahren, das die Bundesanwaltschaft aufgrund der Tragweite des mutmaßlich islamistischen Anschlags führt. Kurz danach aber fragt der Richter dann explizit zum Ablauf der Tat, wegen der sich Sulaiman A. verantworten muss. Dem 26-jährigen Afghanen wird der Mord am Polizisten Rouven Laur sowie fünffach versuchter Mord vorgeworfen.

Der Prozess findet im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim statt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

„Ich habe Laute gehört, dann bin ich rüber gerannt, habe einen Stich ins Bein gespürt und mich dann zurückgezogen“, berichtet der 26-jährige Zeuge. Das Messer sei oberhalb der Kniescheibe einmal komplett durch sein Bein gegangen, eine Operation sei nötig gewesen, aber mittlerweile könne er wieder ohne Einschränkungen gehen.

Am 25. März werde sich der Angeklagte Sulaiman A. „zur Sache“ äußern

Der Zeuge, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, war bei der damaligen Veranstaltung als Redner vorgesehen. Doch soweit kam es nicht, der Angriff passierte vor dem offiziellen Beginn. Bei seinen Ausführungen wirkt der junge Mann angespannt, dreht sich nervös mit seinem Stuhl immer wieder von rechts nach links. Er wollte dem zuerst angegriffenen Michael Stürzenberger, dem bekanntem Gesicht von „Pax Europa“, helfen. Als Vertreter der „Verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit“ taucht der Verein 2022 im Bericht des bayerischen Landesverfassungsschutz auf.

Wurde die Stadt für den Auftritt gezielt ausgewählt – im Bewusstsein, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen kann, will der Richter wissen. „Uns ist es am liebsten, wenn Veranstaltungen friedlich ablaufen“, antwortet der Zeuge. Aber bei Kundgebungen in anderen Städten würden immer wieder „Leute ausflippen“. Doch in Mannheim sei die Lage eigentlich entspannt gewesen, berichtet das BPE-Mitglied, mit solch einem Angriff habe er nicht gerechnet. Am 25. März werde sich der Angeklagte Sulaiman A. „zur Sache“ äußern, heißt es.