Rottweil: 77-Jähriger tot aufgefunden

1 Mit einem Hubschrauber hatte die Polizei nach einem 77-Jährigen gesucht – der Mann wurde tot aufgefunden (Archivbild). Foto: IMAGO/NTB/IMAGO/Håkon Mosvold Larsen

Nach einer nächtlichen Suche mit Hubschrauber und Spürhund wurde ein vermisster 77-Jähriger tot entdeckt. Die Kriminalpolizei untersucht nun die Todesursache.











Link kopiert

– Ein vermisster 77-jähriger Mann aus Rottweil ist tot aufgefunden worden. Angehörige hatten den Senior als vermisst gemeldet, woraufhin die Polizei in der Nacht mit umfangreichen Maßnahmen, darunter auch ein Polizeihubschrauber, nach ihm suchte, wie ein Polizeisprecher sagte.

In den frühen Morgenstunden übernahm die Kriminalpolizei Rottweil die weiteren Ermittlungen und bezog erneut einen Hubschrauber sowie einen Personenspürhund in die Suche ein. Noch während der Fahndung entdeckten Anwohner den Mann den Angaben nach im Rottweiler Teilort Neufra. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache.​