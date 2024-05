Rottenburg – Kreis Tübingen: Toter Mensch in der Nähe von Campingplatz gefunden

1 Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

In Rottenburg am Neckar haben Spaziergänger in einem Waldstück in der Nähe eines Campingplatzes eine männliche Leiche entdeckt. Nun sucht die Polizei Hinweise und Zeugen.











In einem Waldstück bei Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) ist eine unbekannte, männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam lag in der Nähe eines Campingsplatzes und wurde von Passanten gefunden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Den Angaben nach habe die Leiche bereits mehrere Tage dort gelegen. Der Leichnam, der Donnerstag entdeckt worden war, konnte bisher nicht identifiziert werden. Vorerst gäbe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittler wollen den Toten nun obduzieren lassen. Bislang liegen laut Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Der Mann ist nach Angaben der Polizei etwa 1,85 Meter groß und circa 85 Kilogramm schwer. Er soll sehr kurze, dunkle, stoppelige Haare, einen hohen bzw. an der Stirn zurückgehenden Haaransatz und einen Dreitagebart haben. Offenbar war er laut Polizei Brillenträger, denn er hatte eine Brille mit dünnem, schwarzem Gestell und rechteckigen Gläsern bei sich. Bekleidet war er mit einer schwarzen, über den Po reichenden Wolljacke, einem hellgrauen Kapuzenshirt mit Reißverschluss, einer Bluejeans und schwarzen Turnschuhen. Außerdem hatte er eine schwarze Wollmütze bei sich.

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann oder jemanden kennt oder vermisst, auf den die Beschreibung passen könnte oder im beschriebenen Bereich andere sachdienliche Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg oder unter 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden.