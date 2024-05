Rottenburg am Neckar: Vier Kinder stecken Scheune in Brand - 300 000 Euro Schaden

1 Die Feuerwehr löschte die Flammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Offenbar aus kindlichem Leichtsinn zündeln vier Kinder in einer mit Stroh und Heu gefüllten Scheune in Rottenburg am Neckar. Im Glauben, das Feuer gelöscht zu haben, verlassen sie die Scheune – doch das Feuer flammt wieder auf.











Vier Kinder sollen eine Scheune auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) in Brand gesteckt haben. Dabei entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Reutlingen am Mittwoch mitteilen. Mutmaßlich aus kindlichem Leichtsinn hatten die Vier in der mit Stroh und Heu gefüllten Scheune gezündelt.

Im Glauben, das Feuer gelöscht zu haben, verließen sie wenig später am Montagnachmittag die Scheune. Doch in der Folge kam es zum Brand. Die Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren sind laut Polizei strafunmündig und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Niemand wurde bei dem Feuer verletzt.