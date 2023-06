1 Sommer in Wimmlingen: Berners bekannteste Buchreihe Foto: Gerstenberg/Berner

Rotraut Susanne Berners Bilderwelten sind voll heiterem Ernst. Sie zählt zu den bedeutendsten Illustratoren der Gegenwart in Deutschland. In ihrem Atelier in München spricht sie über ihre prägende Kindheit in Stuttgart-Rotenberg und erzählt, wie viel Schwäbisches in ihrem Werk steckt.















Wie sieht es aus in der Wohnung einer Künstlerin? Die Wände jedenfalls sind voller Bücher bis zu den hohen Decken. Rotraut Susanne Berner sagt, ach, die meisten hab ich doch schon weggegeben. Dabei braucht man Leitern, um an manche ranzukommen. In diesem Sommer wird Berner 75. Ihr Mann, der Verleger Armin Abmeier, ist vor elf Jahren gestorben. Seither lebt Rotraut Susanne Berner alleine hier im Münchner Dreimühlenviertel, einem alten Arbeiterviertel aus der Gründerzeit, in dem längst vor jedem zweiten Haus ein Lastenrad steht.