Rotes Kreuz in Plochingen und Hochdorf

1 Die Führungsriege sieht in der Fusion nur positive Effekte: Oliver Hornisch, Christa Gronau, Nina Fischer, Marc Behringer, Jonas Holzer, Marc Zondler (von links). Foto: /Katja Eisenhardt

Die bisher eigenständigen DRK-Ortsvereine Hochdorf und Plochingen haben fusioniert. Beide Einsatzstandorte bleiben bestehen, der kleine in Hochdorf soll durch das nun breitere Angebot für die Zukunft gesichert werden.















In jeder Minute eines Herz-Kreislaufstillstands sinkt die Überlebenschance des Patienten ohne Versorgung um zehn Prozent. In Hochdorf werden die lokal stationierten „Helfer-vor-Ort“ (HvO) bei kardiologischen Notfällen, gestürzten oder bewusstlosen Personen und bei Reanimationen parallel zum Rettungsdienst von der Leitstelle alarmiert und überbrücken mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen die wertvolle Zeit. 163 Mal waren die Helfer 2022 im Einsatz, der Bedarf ist hoch. Entstanden ist das ortsbezogene Hilfsangebot 2015 als gemeinschaftliches Projekt der beiden DRK-Ortsvereine Hochdorf und Plochingen und wird seither von in Hochdorf wohnenden Mitgliedern beider Bereitschaften gestemmt.