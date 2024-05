Rote Früchte aus Nürtingen und Köngen: Erdbeeranbau ist eine Wissenschaft für sich

1 Start in die Erdbeersaison – der Obstbautechniker Guido Henzler im Wandertunnel, wo Erdbeeren geschützt heranwachsen. Foto: /Gaby Weiß

Dank großer Folientunnel können bereits seit Mitte April die ersten heimischen Erdbeeren geerntet werden. Der gewerbsmäßige Anbau der fruchtigen Leckereien erfordert jede Menge Know-how, viel Handarbeit und langjährige Erfahrung.











Link kopiert

Rot, fruchtig und süß – so muss die perfekte Erdbeere sein. Obwohl die leckeren Früchtchen von eher sensibler Natur sind, konnte trotz wechselhaften Wetters in diesem Jahr bereits Mitte April mit der Ernte heimischer Erdbeeren begonnen werden. In begehbaren Folientunneln wachsen die Früchte vor Wind und Wetter geschützt heran. Erdbeeren aus dem Freiland sind ab Mitte Mai zu erwarten, je nach Wetterlage werden späte Sorten bis in den Herbst hinein geerntet.