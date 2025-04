Unfall in Ludwigsburg: Rote Ampel missachtet: Fünf Verletzte nach Zusammenstoß

4 Nachdem eine VW-Fahrerin die Ampel missachtete, kollidierte sie mit einem BMW. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Bei einem Unfall in Ludwigsburg werden am Samstag fünf Personen verletzt, nachdem eine VW-Fahrerin eine rote Ampel missachtet. Die Strecke wird zeitweise gesperrt.











Bei einem Unfall wurden am Samstagnachmittag in Ludwigsburg fünf Personen verletzt. Eine 54-jährige VW-Fahrerin war gegen 14 Uhr in der Schwieberdinger Straße stadteinwärts von der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd kommend unterwegs. An der Einmündung zur Möglinger Straße missachtete sie laut Polizei die rote Ampel und stieß daraufhin mit einem BMW zusammen, der von der Möglinger Straße nach links auf die Schwieberdinger Straße in Richtung Anschlussstelle einbog.

Verkehr wird während Unfallaufnahme umgeleitet

Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden sowohl die VW-Fahrerin wie auch die vier Insassen des BMW verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf an die 20 000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Möglinger Straße in den Stadtteil Pflugfelden umgeleitet.