Rote Ampel missachtet: Autos prallen bei Kirchheim ineinander

Bei einem Verkehrsunfall bei Kirchheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die beiden Autofahrer wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.
Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B 465 bei Kirchheim ist ein Sachschaden von rund 60 000 Euro entstanden. Die beiden Autofahrer wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Laut Polizei hatte ein 55-jähriger Pkw-Lenker auf der B 465 aus Richtung Kirchheim beim Einbiegen auf die Autobahnzufahrt in Richtung München die rote Ampel missachtet. Er kollidierte mit dem Fahrzeug eines 56-Jähringen, der den Kreuzungsbereich von Dettingen her geradeaus in Richtung Kirchheim überqueren wollte. Durch den Zusammenprall wurden die Autos total beschädigt. Sie mussten aufgeladen und abtransportiert werden. Die Arbeiten zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauerten bis kurz vor 23 Uhr.