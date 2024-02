Rosensteinbrücke in Stuttgart: Ab Montag wird der Riesenkran für den Rückbau aufgebaut

1 Die Stadt lässt momentan die Baustelle für den Riesenkran vor dem Hochbunker einrichten. Foto: Uli Nagel

Um die marode Rosensteinbrücke in Stuttgart-Bad Cannstatt demontieren zu können, bedarf es eines riesigen Raupenkrans. Dieser wird nun aufgebaut.











Link kopiert

Die Vorbereitungen für den Rückbau der maroden Rosensteinbrücke schreiten voran. Das 70 Jahre alte Bauwerk wird bis zum Sommer in Einzelteile demontiert. Um die Brückensegmente herauszuheben, ist allerdings ein riesiger, schwerlastfähiger mobiler Kran mit langem Ausleger notwendig. Der muss die tonnenschweren Teile über den Neckar hinweg auf die Altstadtseite hieven. Dort werden die Segmente zerkleinert und anschließend abtransportiert.

Straßensperrung nur eine Nacht lang

Der Raupenkran wird von Montag, 19. Februar, bis Mittwoch, 21. Februar, auf der Südseite der Rosensteinbrücke vor dem Hochbunker in Position gebracht. Der Gigant wird natürlich nicht am Stück angefahren, sondern muss vor Ort montiert werden. Dauerhafte Beeinträchtigungen für den Verkehr auf der Schönestraße ergeben sich durch die Anfahrt nicht. Lediglich in der Nacht von Donnerstag, 22. Februar (21 Uhr), auf Freitag, 23. Februar (5 Uhr), wird die Kreuzung vor dem Hochbunker gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in dieser Nacht die Kreuzung an der Badstraße/Schöne Straße zu umfahren.

Neckar nur an zwei Wochenenden gesperrt

Nach jetzigem Zeitplan sollen an den Wochenenden vom 25. Mai bis 27. Mai sowie vom 1. Juni bis 3. Juni zum Abschluss die beiden Hauptträger der Brücke demontiert und über schwimmende Pontons abtransportiert werden. An beiden Terminen ist die Neckarschifffahrt gesperrt. Witterungsbedingt könnten sich diese noch verschieben.