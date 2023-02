4 Besucher und Narren strömten zum Narrensprung in Rottweil. Foto: dpa/Silas Stein

Bei milden Temperaturen sind am Rosenmontag Besucher und Narren in Rottweil in die Hochphase der Fastnacht gestartet. Rund 4000 Hästräger laufen jährlich bei dem Umzug mit.















Bei Sonnenschein und milden Temperaturen sind Besucher und Narren am Rosenmontag in die Hochphase der Fastnacht gestartet. In Rottweil strömten pünktlich um 8 Uhr Reiter und Musikkapellen vor der Narrenschar durch das Schwarze Tor der Stadt. Der Narrensprung in Rottweil gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Die Stadt hatte 15 000 Besucher zu dem Spektakel erwartet. Laut Polizei verlief der Tag bisher friedlich.

Rund 4000 Hästräger laufen laut der Narrenzunft Rottweil jährlich bei dem Umzug mit. Berühmt sind die Kleidlesträger für die wilden Sprünge, die sie mit ihren Stangen vollführen. Sie stellen ausschließlich historische Fastnachtsfiguren wie beispielsweise den „Schantle“ dar. Im Gegensatz zu anderen Umzügen marschieren die Teilnehmer in buntem Durcheinander und nicht nach Gruppen getrennt.

Narren, die es trotz Sonnenschein nass mögen, kommen am Mittag (13.00 Uhr) in Schramberg (Kreis Rottweil) zusammen: Bei der „Da-Bach-na-Fahrt“ fahren sie mit bunt geschmückten Holzzubern die Schiltach hinunter. Dutzende Teams müssen extra eingebaute Holzrutschen im Fluss überwinden und dabei möglichst trocken bleiben. Sonst drohen ihnen Schmach und der sogenannte Patschnass-Orden. Die Tradition lockt jährlich Tausende Besucher in die Schwarzwaldstadt.