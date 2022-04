1 Für das Kleinkind kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Kleinkind ist in Rosenheim aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und wurde dabei so schwer verletzt, dass es kurze Zeit später in einer Klinik verstarb.















Link kopiert

In Rosenheim ist ein kleines Kind aus dem Fenster gestürzt und wenig später gestorben. Ein Notarzt brachte das Kind am Mittwoch zwar noch in die Klinik, dort starb es aber an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die näheren Umstände des Vorfalls untersucht nun die Kripo Rosenheim. Das Kleinkind war aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses aus dem Fenster gestürzt. Weitere Angaben - wie etwa zum Alter des Kindes - machte die Polizei nicht.