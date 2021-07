1 Timo Beyerling als Paris hält Julia (MIra Leibold) in „Romeo und Julia“ klein. Foto: Björn Klein

Aus der Perspektive der jungen Julia erzählt Regisseurin Eva Lemaire an der Jungen WLB im Esslinger Schauspielhaus William Shakespeares „Romeo und Julia“ neu.

Esslingen - Als der junge Romeo Montague in das Leben von Julia Capulet knallt, ist nichts mehr so, wie es war. In William Shakespeares Liebesdrama sind die Familien der beiden jungen Menschen verfeindet. Niemand weiß, wie diese Fehde begann. Vom ersten zärtlichen Augenblick an hat ihre Liebe kaum eine Chance. Die niederländische Regisseurin Eva Lemaire befreit den tragischen Stoff in ihrer Inszenierung für die Junge WLB im Esslinger Schauspielhaus vom Ballast der Traurigkeit. Radikal lenkt sie den Blick auf die inneren Kämpfe der jungen Julia. Aus ihrer Perspektive erzählt der niederländische Autor und Dramaturg Tom Blokdijk das Drama ganz neu und jugendgerecht.