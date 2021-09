So gut ist „Schöne Welt, wo bist du“

5 Sally Rooney, 1991 in Dublin geboren, gilt als Stimme ihrer Generation. Der dritte Roman der international gefeierten Autorin heißt „Schöne Welt, wo bist du“. Foto: d/pa

Heiß erwartet und weltweit zur gleichen Zeit veröffentlicht: „Schöne Welt, wo bist du“ von der jungen Bestseller-Autorin Sally Rooney. Lohnt die Lektüre des neuen Romans?

Stuttgart - Her mit dem schönen Leben!, der Satz war vor einigen Jahren in Stuttgart auf diverse Häuserwände gesprayt zu lesen. So frech fordernd würden die Heldinnen von Sally Rooney vermutlich ihr Begehren nie formulieren. Wie schon der Titel ihres dritten Romans nahe legt: „Schöne Welt, wo bist du“.