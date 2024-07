Rollstuhlfechter der SV 1845 Esslingen: An Serhii Shavkun „führt aktuell kein Weg vorbei“

1 Gute Laune bei Serhii Shavkun. Foto: /Yuka Fujita

Der ukrainische Rollstuhlfechter der SV 1845 Esslingen gewinnt im polnischen Warschau den Titel der Weltmeisterschaft in der Kategorie C mit dem Degen.











In Warschau wurden die Weltmeisterschaften der Rollstuhlfechter in der Kategorie C ausgerichtet. Am Start dieser hochkarätigen Veranstaltung war mit dem für die Ukraine fechtenden Serhii Shavkun auch ein Athlet der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen. Schlussendlich war Shavkun erfolgreich und freute sich über den WM-Titel in der Degenkonkurrenz sowie die Bronzemedaille mit dem Florett.