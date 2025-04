Rollstuhlfechten: SV-Fechter Serhii Shavkun feiert Doppelsieg

1 Serhii Shavkun (rechts) präsentiert sich erneut in glänzender Form Foto: Pierre Puppatti

Serhii Shavkun von der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen bestätigt bei den deutschen Meisterschaften im Rollstuhlfechten in Tauberbischofsheim seine Ausnahmestellung.











Serhii Shavkun von der Fechtabteilung der SV 1845 Esslingen bestätigte bei den deutschen Meisterschaften im Rollstuhlfechten in Tauberbischofsheim seine Ausnahmestellung eindrucksvoll. Der Ukrainer sicherte sich gleich zwei Goldmedaillen im Florett sowie im Degen der Kategorie C. Im Florettwettbewerb wurde Shavkun seiner Favoritenrolle souverän gerecht. Mit starken Auftritten kämpfte er sich ins Finale, wo er auf seinen Landsmann Serhii Sheptitskyi (SV Böblingen) traf. Dort ließ der amtierende Europameister nichts anbrennen und setzte sich klar mit 15:7 durch.

Shavkun dominiert auch Degenturnier

Auch im Degenturnier der Kategorie C dominierte der Esslinger Fechter das Geschehen. Erneut lautete das Finale Shavkun gegen Sheptitskyi – und wieder hatte der Weltmeister aus Esslingen die Oberhand. Mit einem ungefährdeten 15:10 sicherte sich Shavkun auch in dieser Disziplin den Titel. Im Säbel trat Shavkun in der Kategorie B an. Dort musste er sich jedoch im Viertelfinale dem späteren Turniersieger Dmytro Seroshenko (SV Böblingen) geschlagen geben und belegte am Ende Rang sieben.

„Eine tolle Leistung“, war SV-Abteilungsleiter Pierre Puppatti hochzufrieden mit dem Abschneiden seines Schützlings und ergänzte: „Nicht ganz unerwartet, aber Serhii hat sich in Tauberbischofsheim wieder in Top-Form präsentiert und seine Konkurrenten dominiert.“