Rollschuhfahren in Esslingen: Löst Rollkunstlauf den Eiskunstlauf ab?

1 In der Esslinger Klaraturnhalle unterrichten Nelson Rincon und Johanna Stauss sonntags. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Auf Rollschuhen Pirouetten drehen und Sprünge wagen – wie das geht, kann im Rollkunstlaufkurs der Sportvereinigung 1845 Esslingen erlernt werden.











Whitney Houston und Cyndi Lauper dröhnen aus den Lautsprechern in den Rollschuhdiscos, Skater drehen mit Stirnbändern und bunten Stulpen ihre Runden. So oder so ähnlich sah es Anfang der 80er in den Rollschuhdiscos aus. Damals erfreute sich die Sportart Land auf, Land ab großer Beliebtheit. Heute jedoch scheint sie vom Bildschirm verschwunden zu sein. Ganz im Gegenteil sieht es in Esslingen aus, wo der Rollkunstlauf nun wieder an Stellenwert zunimmt. In der Klaraturnhalle gleitet Trainer Nelson Rincon scheinbar schwerelos über den Boden der Turnhalle. Nicht nur die Bewegungen an sich, sondern auch die Leichtigkeit, mit der er seine Runden dreht, lassen die Sportart einfach aussehen.