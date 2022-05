1 Der Rollerfahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 25-jähriger Rollerfahrer hat sich in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bei einem Unfall mit einem PKW leicht verletzt. Der Rollerfahrer missachtete wohl die Vorfahrt des Autos.















Leicht verletzt hat sich nach Polizeiangaben ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Bleichestraße in Kirchheim. Der 25-Jährige war dort mit seinem Roller in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung mit der Färberstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Autofahrers. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge kam der Rollerfahrer zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Roller entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.