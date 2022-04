Rollerunfall in Echterdingen

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rollerfahrer ist es am Mittwochnachmittag in Echterdingen gekommen. Gegen 14.25 Uhr fuhr eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Auto von der Friedrich-List-Straße in den Kreisverkehr mit der Leinfelder Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 62-Jährigen, der sich mit seinem Motorroller bereits im Kreisverkehr befand. Durch den anschließenden Zusammenstoß kam der Mann zu Fall. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzung zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 2800 Euro.