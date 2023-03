10 James Dean und Rolf Wütherich (links) im Porsche 550 Spyder Foto: dpa/-

Vor 70 Jahren beginnt die Karriere von James Dean. Er stirbt nur kurze Zeit später bei einem Verkehrsunfall. Ein Porsche-Mitarbeiter überlebt als Beifahrer schwer verletzt. Wer war dieser Rolf Wütherich? Eine Spurensuche.















Es ist eine Highway-Abzweigung in einer gottverlassenen Gegend Kaliforniens, dort wo das Leben des Hollywood-Stars James Dean endet und das des schwäbischen Rennmechanikers Rolf Wütherich eine dramatische Wendung nimmt. Der Schauspieler und sein Beifahrer sind am 30. September 1955 auf dem Weg von Los Angeles nach Salinas, das kurz vor San Francisco liegt. Dort will James Dean an einem Autorennen teilnehmen, bei dem ihm sein deutscher Freund mit Rat und Tat zur Seite stehen soll.