1 Die Feuerwehr muss den Keller auspumpen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Martin Wagner/IMAGO/Martin Wagner

In Kernen im Remstal kommt es zu einem Rohrbruch – ein Keller läuft voll. Die Feuerwehr muss rund 120 000 Liter abpumpen.















Ein Keller in einem Wohnhaus in Kernen im Remstal im Rems-Murr-Kreis ist am Samstag komplett vollgelaufen. Die Feuerwehr musste rund 120 000 Liter Wasser abpumpen, wie ein Feuerwehrkommandant sagte. Grund für die Wassermassen sei ein Rohrbruch im Bereich der Hausanschlüsse gewesen. Die genaue Ursache werde noch ermittelt. Das Wasser sei in dem mehr als 60 Quadratmeter großen Keller zwei Meter hochgestanden. Ob an den Hauswänden ein ernsthafter Schaden entstanden sei, müsse ein Gutachter klären.