Rohrbruch am Silvesterabend: Wasserversorgung in Teilen Berlins ausgefallen

1 In mehreren Wohnungen in Berlin kam am Silvesterabend kein Wasser aus der Leitung. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ausgerechnet am Silvesterabend fällt in Teilen Berlins die Wasserversorgung aus. Wie groß das Ausmaß ist, ist ungewiss.











Link kopiert

In mehreren Bezirken Berlins ist am Silvesterabend das Wasser ausgefallen. In Wohnungen in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg gebe es kein Leitungswasser, wie dpa-Reporterinnen und Reporter berichteten.

Auch in Wedding und Moabit soll teilweise das Wasser ausgefallen sein. Die AFP berichtet von mehreren Ortsteilen im Norden der Stadt.

Wie groß das Ausmaß ist, ungewiss. Die Berliner Wasserbetriebe waren zunächst nicht zu erreichen. Auch die Website der Berliner Wasserbetriebe war am Dienstag zeitweise überlastet. Einer Polizeisprecherin zufolge ereignete sich am Abend ein größerer Bruch an einer Wasserleitung im Ortsteil Wedding.

Feuerwehr spricht von einem „massiven Wasserrohrbruch“

Bei dem Rohrschaden in der Seestraße im Stadtteil Wedding handelte es sich laut Feuerwehr um einem „massiven Wasserrohrbruch“. Die Wasserbetriebe und die Feuerwehr sind vor Ort. Zunächst würde der Wasserfluss aus der defekten Leitung gestoppt. Der Wasserdruck würde sich anschließend langsam wieder aufbauen.

Die Feuerwehr bat darum, keine Notrufe deswegen abzusetzen.