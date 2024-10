Rocknacht in Wernau: Blasmusik goes Rock and Pop

Blasmusik goes Rock and Pop

Rocknacht in Wernau

1 Sänger Robin Henderson, hier bei einer Probe mit dem Musikverein, hat ausnahmsweise ein ganzes Blasorchester neben sich. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Stadtkapelle Wernau wagt an diesem Donnerstag ein ungewöhnliches Konzert, das voraussichtlich nur einmal gespielt wird. Mitsingen und Tanzen sind bei dem aufwendigen Projekt „Sounds of Rock“ in der Stadthalle ausdrücklich erwünscht.











Der Schlagzeuger darf ausnahmsweise vorne sitzen. Paul Jacot dirigiert eine Rockband, und das Publikum kann vermutlich jedes Lied mitsingen: An diesem Donnerstag, 31. Oktober, ist beim Konzert des Musikvereins Wernau in der Stadthalle einiges anders als gewohnt. Mit „Sounds of Rock“ hat die Stadtkapelle ein ungewöhnliches und herausforderndes Projekt angepackt. Unterstützt wird sie dabei von Profi-Musikern, die man kennt.