1 Tim Dehme, Marc Dreher, Lucas Dreher und Christopher Popowitsch (von links) haben das zweitägige Eastfilly-Festival im Zentrum Zinsholz organisiert. Foto: Roberto Bulgrin

Zum Eastfilly Festival mit neun Bands lädt das Zentrum Zinsholz am 23. und 24. Juni ein. Die Veranstalter wollen die junge Szene fördern. Das ist in den Jugendhäusern im Landkreis Esslingen ein großes Thema.















Fans psychedelischer Rockmusik aus der ganzen Region zieht das Eastfilly-Festival im Zentrum Zinsholz in Ostfildern an. Am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juni, spielen in der Kulturbaracke des Jugendhauses in der Kirchheimer Straße neun Bands. Die siebte Auflage findet zum ersten Mal an zwei Tagen statt. Mit der Band The Great Machine aus Israel stehen am Samstag international gefragte Meister der harten Riffs auf der Bühne.