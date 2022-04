Konzertabsage in Stuttgart Auftritt von Skunk Anansie fällt aus

Das Konzert der Rockband Skunk Anansie an diesem Montag in Stuttgart wurde abgesagt. Die Sängerin Skin hat sich krank gemeldet. Betroffen sind nur die beiden Konzerte in Wiesbaden und Stuttgart. Der Rest der Tour soll wie geplant stattfinden.