Einzelhandel in Esslingen Aus Marktkauf wird Kaufland

Noch wird in der Alleenstraße in Esslingen-Zell geschraubt, gemalt, gerichtet. Doch die Verantwortlichen sind ruhig und tiefenentspannt: Am Donnerstag, 16. Juli, wird der neue „Kaufland“-Markt seine Pforten öffnen. Mit einer Gesamtfläche von mehr als 5000 Quadratmetern und gut 40 000 Artikeln.