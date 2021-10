Ostsee statt Nordsee Urteil: Witwe erhält Schmerzensgeld für Seebestattung am falschen Ort

Ein Mann will nach seinem Ableben in der Nordsee bestattet werden. Doch daraus wird nichts. Die Seebestattung findet in der Ostsee statt. Die Witwe des Mannes bekommt dafür nun Schmerzensgeld.