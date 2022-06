Was der Wirtschaftsminister Privathaushalten jetzt rät

1 Wirtschaftsminister Robert Habeck äußert sich zur Gasversorgung. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Bundesregierung ruft die Gas-Alarmstufe aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht angesichts dessen eine Empfehlung an Privathaushalte aus.















Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat wegen der Gaskrise Privathaushalte aufgefordert, Heizungsanlagen zu warten. „Es macht Sinn, die Heizung vernünftig einzustellen“, sagte Habeck am Donnerstag in Berlin. Dadurch seien Einsparungen von 15 Prozent möglich. „Wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren.“

Habeck sprach von einer „trügerischen Sicherheit“ im Sommer. „Aber der Winter wird ja kommen. Wir müssen also jetzt die Vorsorge treffen, um im Winter vorbereitet zu sein.“ Das Bundeswirtschaftsministerium hatte zuvor die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen.