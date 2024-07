1 Robert Feldmaier geht seinen Weg in der internationalen Filmbranche. Foto: privat

Der 27-jährige Robert Feldmaier aus Nürtingen macht in Hollywood Karriere als Schauspieler und Stuntman. Im Interview erklärt er, wie es dazu gekommen ist.











Link kopiert

Der 27-jährige Robert Feldmaier aus Nürtingen-Neckarhausen hat geschafft, wovon viele träumen: Er lebt in den USA und arbeitet im Filmgeschäft. Im Interview erklärt er, was die Pandemie damit zu tun hatte und was es braucht, um in Hollywood zu bestehen.