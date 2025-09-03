Robert-Bosch-Krankenhaus: Mit der Seilbahn in Stuttgarter Krankenhaus

Mit der Seilbahn in Stuttgarter Krankenhaus

7 Die Parkplätze am Robert-Bosch-Krankenhaus reichen nicht aus. Für Entlastung könnte eine Seilbahn sorgen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Seit Jahren hat die Privatklinik auf dem Burgholzhof in Bad Cannstatt mit Verkehrsproblemen zu kämpfen. Für Abhilfe könnte eine besondere Lösung sorgen.











Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) bietet hoch gelegen über Bad Cannstatt auf dem Burgholzhof nicht nur eine herrliche Aussicht, sondern strahlt mit seiner Reputation auch weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. Doch die exponierte Lage über den Dächern von Stuttgart birgt auch ihre Schattenseiten – vor allem im Hinblick auf den Verkehr. „Wir benötigen deutliche Verbesserungen “, betont Professor Mark Dominik Alscher. Im Blick hat er dabei eine für Stuttgart neuartige Lösung: Eine Seilbahn.