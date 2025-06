Áro in der Stadtmitte: Bowls nach dem Baukastenprinzip für Stuttgart

8 Seit 22. Mai stellt Matthias Lauterbach Bowls für seine Kundschaft zusammen: Er hat in der Bolzstraße eine Filiale von Áro eröffnet Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Matthias Lauterbach kündigte bei Bosch, um sich mit Áro selbstständig zu machen: Er bietet Bowls nach dem Baukastenprinzip an. Die bunte Mischung kommt im Instagram-Zeitalter gut an.











Sogar im Urlaub hatte Matthias Lauterbach Lust auf diese Arbeit. In Bali besuchte er einen Freund, als der in dem Surferparadies eine Filiale von Gustav Grün eröffnete. Gesundes Fast Food bietet die Kette aus Münster nach eigenen Angaben an. „Ich will da mitmachen“, dachte sich Matthias Lauterbach mitten in seinen Ferien am Strand. Mit Gustav Grün hat es am Ende in Stuttgart zwar nicht geklappt, aber seinen Job bei Bosch kündigte der 37-Jährige trotzdem – um Bowls in der Bolzstraße zu verkaufen. Kürzlich hat er einen Ableger von Áro in Stuttgart eröffnet, der zweiten Marke des Unternehmens aus Münster. Sein Lokal ist aktuell das zweite in der Stadt, das sich ganz auf die Schüssel konzentriert – nach Shobu, wo es seit sechs Jahren Poke Bowls gibt. Allerdings ist der Trend kein Selbstläufer wie das Beispiel Bowcous zeigt.