Stammen die Salmonellen aus Rucola-Salat?

Epidemie-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff Was geschieht bei einer Cholera-Diagnose?

Fälle von Brechdurchfall an Bord eines Kreuzfahrtschiffs lassen auf Mauritius die Alarmglocken klingeln, denn die Cholera breitet sich im südlichen Afrika aus. Nun müssen die Passagiere Geduld zeigen. Wir erklär, was Cholera ist, was ihr Ursachen sind und wie si behandelt werden kann.