Die Ritterstraße in Esslingen soll zu Jahresbeginn in eine Fußgängerzone umgewandelt werden – zunächst probeweise. Doch Einzelhändler und Anwohner üben heftige Kritik an diesen Plänen. Nun melden sich die Gemeinderatsfraktionen von SPD und Freien Wählern mit einer Anfrage an die Stadt zu Wort.