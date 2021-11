1 Giuseppe Zuccarelli an der Theke seines wieder eröffneten Restaurants Aria auf dem Pragsattel. Foto: red

Vom Kessel auf die Höhen des Pragsattels: Der stadtbekannte Wirt Giuseppe Zucarelli hat nach fünf Jahren das Fellini verkauft und startet neu im Ristorante Aria, das seit über einem Jahr im Erdgeschoss des Skyline-Towers beim Theaterhaus leer steht.















Stuttgart - Vom Salve bis zum Riva, vom Mezzogiorno bis zum Fellini– der aus Kalabrien stammende Padrone Giuseppe Zuccarelli hat in 18 Jahren seiner Gastrokarriere in Stuttgart immer wieder gern was Neues angepackt. Die freundliche Art des muskelbepackten Italieners kommt bei den Gästen gut an – und vor allem seine Freude an kreativer, hochwertiger Mittelmeerküche. 2016 hat er das Fellini im Bollwerk von seinem Kollegen und Freund Luigi Aracri gekauft. Jetzt ist er weiter gezogen – hoch hinaus.

Restaurant im 75 Meter hohen Skyline Tower

Das Fellini im Kessel hat Zuccarelli verkauft und ist auf dem Pragsattel angekommen. Das Aria, seine neue Wirkungsstätte, befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnturms für Gutbetuchte. Fast alle Appartements im 75 Meter hohen „Skyline-Living“ sind vermietet. Eine Dreizimmer-Wohnung mit 104 Quadratmetern ist momentan frei, wie die Internetseite des Hochhauses verrät – sie kostet kalt 2750 Euro im Monat. Über ein Jahr lang mussten die Towermieter warten, bis unter ihnen die Restaurantküche wieder warm läuft. Die bisherigen Betreiber gehören zu denen, die in der Pandemie Insolvenz anmelden mussten. Guiseppe Zuccarelli wiederum musste über ein halbes Jahr warten, bis er die Konzession für das Aria bekommen hat – für das Sommergeschäft mit einer großzügigen Außenterrasse war’s zu spät.

Den Fellini-Koch, einen Sarden, hat er mit ins Aria mitgenommen

Vor wenigen Tagen konnte der Padrone endlich öffnen – und hat für den Neustart den alten Koch, einen Sarden, aus dem Fellini mitgebracht. Auch seine Schwester arbeitet mit. Die stylische Einrichtung ist geblieben. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht herein. Die Bar ist eine bunt beleuchtete Attraktion. „Leichtigkeit“ verspricht der Wirt für Küche und Ambiente. Mit fantasievollen, klassischen, aber auch überraschenden Gerichten will er punkten – wie zuvor im Bollwerk. Noch fehlt die Homepage, noch hat er keine Werbung für seinen Umzug gemacht. Doch Stammgäste aus dem Fellini, so hört man, sind ihm bereits gefolgt auf die kulturellen und auch kulinarischen Höhen der Stadt. Theaterhaus und Friedrichsbau Varieté sind nicht weit.