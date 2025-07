Riskantes Fahrmanöver in Aichtal: 53-Jährige durch Gefahrenbremsung im Bus schwer verletzt

Riskantes Fahrmanöver in Aichtal

Eine 53-Jährige ist am Montagnachmittag in einem Bus in Aichtal schwer verletzt worden. Ein riskantes Fahrmanöver eines Autofahrers zwang den Busfahrer zu einer Gefahrenbremsung.











Bei einer Gefahrenbremsung im Aichtaler Stadtteil Froschegert (Landkreis Esslingen) ist am Montagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befand sich die 53-Jährige gegen 14.15 Uhr als Fahrgast in einem Linienbus, der in Richtung K 1223 unterwegs war.

Ein entgegenkommender 48-jähriger Seat-Fahrer bog zu diesem Zeitpunkt von der Ingeborg-Bachmann-Straße in den Froschegert ein und wollte an mehreren geparkten Autos links vorbeifahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 61-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen.

Dabei prallte die Frau im Fahrgastraum gegen eine Haltestange und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.