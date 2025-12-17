Chef der Stuttgarter Frauenklinik: „Eine Geburt ist eine Naturgewalt“

Der Fall einer Mutter, die nach der Geburt ihrer Zwillinge verblutete, schockiert viele. Ein Experte erklärt, warum man immer noch Respekt vor einer Geburt haben sollte.











In Deutschland sterben nur noch wenige werdende Mütter bei der Geburt. Doch der Fall einer jungen Frau, die vor drei Jahren nach der Geburt ihrer Zwillinge in der Filderklinik verblutete, erschüttert nach einem Prozess gegen die behandelnden Ärzte viele. Dabei stellt sich auch die Frage: Wie groß ist die Gefahr bei einer Geburt heutzutage für Mütter?