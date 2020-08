1 Alexandra Denneler, Daniela Fischer und Jutta Reutter (von links) managen den Umzug. Foto: Roberto Bulgrin

Bewegte Schule – davon können die Schüler und Lehrer in Plochingen ein Lied singen. Derzeit tauschen die Burgschule, eine Grundschule mit auslaufender Werkrealschule, und die Realschule ihre Häuser. Damit wird das Nebengebäude der Realschule frei für Klassen aus dem benachbarten Gymnasium, das von Grund auf saniert wird.

Plochingen - Hinter Jutta Reutter, der Rektorin der Plochinger Burgschule, und Alexandra Denneler, der Chefin der Realschule, liegt in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Schuljahr. Und der Start in die großen Ferien war auch nicht so, dass man das alle Jahre wieder haben müsste. Corona hat Schüler und Lehrer ins Homeoffice getrieben – und die beiden Schulen mussten sich – unabhängig davon – darauf vorbereiten, in den Sommerferien ihre Schulhäuser zu tauschen. Zahlreiche Tische, Stühle und sage und schreibe 2300 Kisten mussten gerichtet und sorgfältig beklebt werden – schließlich bringen es beide Häuser auf mehrere verschiedene Gebäude an drei Adressen.