Ringen im Kreis Esslingen: Ringer des TSV Köngen feiern eine gelungene Rückkehr

1 Die rund 25 aktiven Ringer des TSV Köngen trainieren donnerstags in der Sporthalle der Mörikeschule. Foto: /Herbert Rudel

Die Ringer des TSV Köngen feiern eine gelungene Rückkehr in den Wettkampfbetrieb des Mannschaftsringsports. In der Bezirksliga, der untersten Spielklasse, sind die Köngener Ringer in sechs von acht ausgetragenen Kämpfen siegreich.











Link kopiert

Trainiert wird schon eine ganze Weile und die Vorbereitungen laufen schon länger: Doch in dieser Saison hat sich die Ringerabteilung des TSV Köngen erstmals seit 2019 wieder für die Mannschaftskämpfe angemeldet. Die Köngener Ringer gehen dabei, so will es das Reglement, in der untersten Liga an den Start: in der Bezirksliga.