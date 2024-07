Rinderhalter aus Lenningen stellt sich Wettbewerb: Wer ist der beste Bauer im Land?

1 Vier Generationen leben und arbeiten mit Bauer Michael Kuch (rechts) auf dem Sulzburghof: Ehefrau Tina, die Kinder Luis und Joshua, Mutter Angelika und Vater Bernhard sowie der Großvater Heinz Gökeler. Foto: /Andreas Kaier

Mit den Kühen hat auf dem Sulzburghof in Lenningen alles begonnen. Heute wird ihre Milch auch im gleichnamigen Café mit angegliederter Backstube gebraucht. Mit diesem Konzept möchte der Bauer Michael Kuch Landwirt des Jahres werden.











Auf der schattigen Terrasse des Sulzburghofs hat Michael Kuch seine Familie um sich geschart. Bei Träubles- und Käsekuchen samt einer Tasse Kaffee beantwortet der Landwirt im hellgrünen Poloshirt mit dem schwungvollen Firmennamen geduldig die vielen Fragen, die ihm die drei angereisten Juroren stellen. Landwirt des Jahres will der Lenninger werden und den ersten Schritt hat er bereits gemacht: Kuch zählt zu den 21 Landwirten, die es unter 180 Teilnehmenden in sieben Kategorien in die Endrunde geschafft haben.