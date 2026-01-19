1 104 Vereine mit rund 1000 Teilnehmern sind durch Leinfelden-Echterdingen gezogen. Foto: Blaulichtzentrale.de

Es war die größte Fasnetparty in der Geschichte von Leinfelden-Echterdingen: Am Sonntag fand der Umzug des Landesnarrentreffens statt. Die Szenen im Video.











Am Wochenende vom 16. bis 18. Januar ist die größte Fasnetparty über die Bühne gegangen, die es in Leinfelden-Echterdingen je gegeben hat: Der Narrenverein Die Filderer hat mit seinem Vorsitzenden Markus Schuhmann das Landesnarrentreffen nach L.-E. geholt, es wird jedes Jahr an einem anderen Ort und von einem anderen Fasnetsverein ausgerichtet.

Drei Tage voller Party, Tanz und guter Laune: Narrenbaumstellen, Prunksitzung, großer Umzug durch Leinfelden mit erwarteten 20 000 Besuchern und 104 Vereine mit rund 6000 Teilnehmern – wir zeigen Eindrücke im Video.

Bei den Filderern ist man noch in Hochstimmung: „Wir haben jede Sekunde davon genossen: durch unsere Straßen zu ziehen und unsere Stadt dem närrischen Treiben auszusetzen, war einfach wunderbar“, schreibt der Verein bei Instagram. „LNT – du warst so schee!“

Bunt, bunter, am buntesten: der Straßenumzug durch Leinfelden-Echterdingen. Foto: Blaulichtzentrale.de

Das Fasnettreiben bei den Filderern ist aber noch nicht vorbei: am 23. Januar ist eine Schlagerparty und am 25. Januar der Kinderfasching in der Filderhalle. Bereis vor knapp zehn Tagen wurde in Neuhausen der traditionelle Narrenbaum aufgestellt – inklusive kleinem Schockmoment.